В Киеве завтра без осадков, днем температура до +12°

17:00, 25 сентября 2018
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Вечером в столице до +8°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 26 сентября, в Киеве без осадков, температура до +12°.

Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 5,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:47, а зайдет в 18:50.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Украине без осадков, на юге до +18°.

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