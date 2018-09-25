Завтра в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 25 сентября 2018
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На юге до +18°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Украине без осадков, на юге до +18°.

Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине

На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +12°. В центре также без осадков, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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