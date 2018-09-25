Завтра в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)
На юге до +18°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 сентября в Украине без осадков, на юге до +18°.
Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине
На востоке без осадков, температура до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура до +14°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +12°. В центре также без осадков, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
Прогноз погоды в Украине на среду, 26 сентября
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+14°... +1°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+15°... +2°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+15°... +1°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+13°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как:+29 °
Влажность:85 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:07:00
Закат19:00
Фаза луны:
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