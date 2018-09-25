В Мексике к затопленному поселку приплыл крокодил (видео)

15:32, 25 сентября 2018
223
0

Спасатели и волонтеры вытащили животное из воды и отвезли подальше от домов.

В Мексике в затопленный поселок приплыл крокодил / скриншот
В Мексике в затопленный поселок приплыл крокодил / скриншот

На одну из главных улиц поселения Мичоакан (Мексика), которое было затоплено из-за сильного дождя, приплыл крокодил.

В Индии 22 человека погибли из-за сильных дождей

Испуганные люди позвонили спасателям. Те вместе с волонтерами сначала связали  пасть крокодила, а затем вытащили животное из воды и отвезли подальше от человеческих жилищ, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, недалеко от города Пемброк-Пайнс в штате Флорида (США) подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео) За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео)
Завтра в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз) Завтра в Украине будет прохладно и без осадков (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине
В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
Затопленные улицы, реки и водопады: Одесса пережила мощный ливень (фото, видео) Затопленные улицы, реки и водопады: Одесса пережила мощный ливень (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
85 %
761 мм
4.0 м/с
43 %
Лента новостей