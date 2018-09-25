В Мексике к затопленному поселку приплыл крокодил (видео)

Спасатели и волонтеры вытащили животное из воды и отвезли подальше от домов.

В Мексике в затопленный поселок приплыл крокодил / скриншот

На одну из главных улиц поселения Мичоакан (Мексика), которое было затоплено из-за сильного дождя, приплыл крокодил.

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Испуганные люди позвонили спасателям. Те вместе с волонтерами сначала связали пасть крокодила, а затем вытащили животное из воды и отвезли подальше от человеческих жилищ, говорится в сюжете ТСН.

Напомним, недалеко от города Пемброк-Пайнс в штате Флорида (США) подростки поймали 4-метрового питона, который пострадал от лесного пожара.