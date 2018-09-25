В Украине выпал первый снег: появилось видео
Часть Украины в сентябре замело снегом.
Карпаты продолжает засыпать снегом, на горе Поп Иван толщина покрова достигла более 5 см.
Спасатель Василий Фицак на своей странице в Facebook показал видео с вершины горы.
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Как передает Черногорский горный поисково-спасительный пост, на горе Поп Иван Черногорский, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей утром температура воздуха достигала 5 градусов мороза.
Сообщается также, что снег в понедельник, 24 сентября, прошел и на горнолыжном курорте Драгобрат.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление, а на выходных снова похолодает.
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