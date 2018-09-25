Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В пятницу в Украину вернется солнечная погода.

В пятницу в Украине потеплеет / УНИАН

В пятницу, 28 сентября, в Украине ожидается потепление.

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Температура повысится до +20 градусов, сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет сухо, а ближайшей ночью местами ожидаются заморозки. Преимущественно на почве, а в Карпатах и в воздухе.

"Из ближайшей перспективы самой приятной будет пятница: солнце и +20 градусов. Аж не верится, потому что в субботу снова станет холодно", - пишет Диденко.

Напомним, в понедельник, 24 сентября, в западных областях Украины из-за сильных дождей и усиления шквалистого ветра падали деревья.