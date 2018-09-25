Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине

Сегодня в Украине ожидается сильный ветер.

В Украину идут заморозки / tvc.ru

В ближайшие дни в Украине похолодает, в некоторых областях ожидаются заморозки до 0-5°.

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25 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 сентября, в западных областях Украины в результате сильных дождей и усиления шквалистого ветра были повалены деревья.