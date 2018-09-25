Ураган на западной Украине повалил деревья (фото)

11:51, 25 сентября 2018
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В Ривненской области дерево упало на жилой дом.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС
Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

В понедельник, 24 сентября, в западных областях Украины в результате сильных дождей и усиления шквалистого ветра были зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев.

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Так, на Ривненщине дерева упали в Ривненском, Дубенском, Сарненском и Корецком районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В пгт. Клевань дерево упало на частный жилой дом и заблокировало вход, где находились малолетние дети. На месте происшествия работали спасатели четвертой государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью специальных инструментов расчистили вход.

В Луцке Волынской области на улице Степана Бандеры спасатели демонтировали элементы балконной рамы на четвертом этаже, она была повреждена ветром и могла упасть в любой момент.

На Львовщине спасатели совершили три выезда на порезку четырех деревьев, упавших на проезжую часть дорог на территории с. Демня Сколевского района, с. Бабино Самборского района, а также с. Нежухов Стрыйского района.

Сильный ветер повалил деревья / ГСЧС
Сильный ветер повалил деревья / ГСЧС
На западной Украине прошел ураган / ГСЧС
На западной Украине прошел ураган / ГСЧС

Напомним, в ночь на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 205 населенных пунктов.

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