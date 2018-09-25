В Индии 22 человека погибли из-за сильных дождей
Ливни привели к подъему уровня воды в реках на севере страны.
В Индийских штатах Пенджаб, Харьяна и Химачал-Прадеш 22 человека погибли из-за сильных дождей.
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Ливни привели к подъему уровня воды в реках, от чего сильно пострадало автомобильное и железнодорожное движение, а также авиасообщение, передает Синьхуа.
В штатах Пенджаб и Харьяна 15-20 процентов хлопка, риса и других сельскохозяйственных культур подверглись удару стихии.
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Напомним, во время внезапного наводнения, вызванного ливнем, в городе Константина на северо-востоке Алжира погибли три человека.
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