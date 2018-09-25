В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии
На Житомирщине без света остались жители 91 населенного пункта.
В ночь на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 205 населенных пунктов.
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Обесточивание произошло в семи областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, в Житомирской области без света остался 91 н. п., Киевской – 54 н. п., Волынской – 23 н. п., Ривненской – 21 н. п., Одесской – 12 н. п., Сумской – 2 н. п. и Кировоградской – 2 н. п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на смену дождям уже 26 сентября почти по всей Украине придут заморозки. Температура на поверхности почвы понизится до 0-5°.
Погода в Украине
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- Донецк+14°... +1°
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