В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии

09:21, 25 сентября 2018
292
0

На Житомирщине без света остались жители 91 населенного пункта.

В Украине обесточены более 200 населенных пунктов / ГСЧС
В Украине обесточены более 200 населенных пунктов / ГСЧС

В ночь на 25 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 205 населенных пунктов.

В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах будет прохладно (карта)

Обесточивание произошло в семи областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в Житомирской области без света остался 91 н. п., Киевской – 54 н. п., Волынской – 23 н. п., Ривненской – 21 н. п., Одесской – 12 н. п., Сумской – 2 н. п. и Кировоградской – 2 н. п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на смену дождям уже 26 сентября почти по всей Украине придут заморозки. Температура на поверхности почвы понизится до 0-5°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео) За сутки высокогорье Карпат замело снегом (видео)
В Мексике к затопленному поселку приплыл крокодил (видео) В Мексике к затопленному поселку приплыл крокодил (видео)
В Украине выпал первый снег: появилось видео В Украине выпал первый снег: появилось видео
Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине Синоптики предупреждают о похолодании и заморозках в Украине
Ураган на западной Украине повалил деревья (фото) Ураган на западной Украине повалил деревья (фото)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах будет прохладно (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах будет прохладно (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
85 %
761 мм
4.0 м/с
43 %
Лента новостей