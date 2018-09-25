В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 18:52.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+13°... +3°
- Донецк+14°... +1°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+13°... +3°
- Ивано-Франковск+13°... +4°
- Киев+12°... +7°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+15°... +2°
- Луцк+13°... +7°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+14°... +4°
- Одесса+15°... +1°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+13°... +6°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+12°... +4°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+13°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+13°... +6°
- Черновцы+13°... +5°
Виргиния, США
+ 29 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как:+29 °
Влажность:85 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:43 %
Восход:07:00
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