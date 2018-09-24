Затопленные улицы, реки и водопады: Одесса пережила мощный ливень (фото, видео)

21:46, 24 сентября 2018
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Помимо воды с неба, погода подарила одесситам еще и сильный ветер, который ломал ветки деревьев, а те, в свою очередь, обрывали провода.

В понедельник, 24 сентября, на Одессу обрушилась непогода: мощный дождь затопил улицы и создал "горные реки" в Аркадии, а сильный ветер повалил деревья.

Как пишет Думская, из-за затопления улиц по ним затруднен проезд. ливень сразу же затопил самые уязвимые к дождю улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В результате потопа образовались большие пробки в городе. На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки канализации.

Видео: Думская Нет

На пляжи Аркадии хлынул большой поток воды с нагорной части города – грязная вода стекает по аллеям и лестницам в море.

Видео: Думская Нет

Помимо воды с неба, погода подарила одесситам еще и сильный ветер, который ломал ветки деревьев, а те, в свою очередь, обрывали провода. Так, на углу Успенской и Маразлиевской улиц дерево упало на провода наружного освещения.

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Также ветки, которые сорвало сильным ветром, повредили припаркованные автомобили, и контактные сети городского транспорта.

Как рассказали Думской в КП «Одесгорэлектротранс», сильнее всего стихия ударила по троллейбусам. При этом трамваи, традиционно более подверженные ударам непогоды, продолжали работать. Лишь на непродолжительное время из-за подтопления полотна прекращалась работа нескольких маршрутов. 

Видео: Это случилось в Одессе

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 сентября в Барселоне (Испания) прошел сильный дождь, который превратил улицы города в реки. Жители города просыпались от вспышек молний и раскатов грома. Утром из-за затопления возникли проблемы с транспортом

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