Прощай, лето: в Украине выпал первый снег (фото)

Первый снег зафиксирован на горе Поп-Иван.

Снегом засыпало гору Поп-Иван / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Пока на большей части Украины дожди, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области уже выпал первый снег.

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Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С», – говорится в сообщении.

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление, а на выходных снова похолодает.

Во вторник, 25 сентября, в Украине ожидаются осадки, во всех регионах похолодает. На востоке до +18°.