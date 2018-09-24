Прощай, лето: в Украине выпал первый снег (фото)

21:15, 24 сентября 2018
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Первый снег зафиксирован на горе Поп-Иван.

Снегом засыпало гору Поп-Иван / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост
Снегом засыпало гору Поп-Иван / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Пока на большей части Украины дожди, на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области уже выпал первый снег.

В Киеве завтра похолодает, пройдет дождь

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 18:15 24.09.2018 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 8-9 м/сек. Температура воздуха 0°С», – говорится в сообщении.

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление, а на выходных снова похолодает.

Во вторник, 25 сентября, в Украине ожидаются осадки, во всех регионах похолодает. На востоке до +18°.

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