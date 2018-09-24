В Киеве завтра похолодает, пройдет дождь

17:00, 24 сентября 2018
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В столице завтра температура до +11°.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 сентября в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер переменный, до 7,0 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 18:52.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 25 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге до +18°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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