Погода на 25 сентября: всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге до +18°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)
На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +13°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 25 сентября
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Погода в Украине
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Винница+11°... +4°
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Днепр+13°... +5°
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Донецк+17°... +4°
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Житомир+11°... +3°
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Запорожье+15°... +5°
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Ивано-Франковск+12°... +2°
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Киев+12°... +3°
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Кировоград+11°... +3°
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Луганск+16°... +6°
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Луцк+11°... +2°
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Львов+10°... +1°
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Николаев+14°... +6°
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Одесса+15°... +4°
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Полтава+12°... +4°
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Ровно+11°... +1°
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Симферополь+17°... +4°
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Сумы+11°... +3°
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Тернополь+10°... +2°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+15°... +5°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+13°... +2°
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Чернигов+12°... +3°
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Черновцы+11°... +5°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 96 %
Давление: 760 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:59
Закат 19:02
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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