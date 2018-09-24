Погода на 25 сентября: всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

16:30, 24 сентября 2018
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Завтра в Украине будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге до +18°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)

На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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