Погода на 25 сентября: всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

Завтра в Украине будет холодно.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге до +18°.

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На востоке пройдут дожди, температура до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +18°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +13°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +14°. В центре также ожидаются осадки, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.

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