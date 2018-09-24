Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины из-за дождей

15:18, 24 сентября 2018
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Негативных последствий не ожидается.

На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках ожидается повышение уровней воды / УНИАН

Сегодня, 24 сентября, на реках Украины из-за дождей ожидается повышение уровней воды.

В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 08:00 21 сентября (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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