После сильных дождей в Украине начнутся заморозки (видео)

Температура на поверхности почвы снизится до 0-5°.

В Украину идут заморозки / moldova24.net

На смену дождям уже 26 сентября почти по всей Украине придут заморозки.

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Температура на поверхности почвы понизится до 0-5°. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 сентября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре и дожде.