Непогода на Львовщине: разбитые остановки, поваленные деревья и отключение электроэнергии (фото, видео)

Без света остались почти 180 населенных пунктов.

Ветер во Львове валил деревья / www.facebook.com/igor.zinkevych

Из-за непогоды 24 сентября в Львовской области 179 населенных пунктов остались без электроэнергии. Во Львове сильный ветер крушил остановки и повалил деревья.

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Об этом в Facebook сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Так, на остановке в Рясное 1 ветер снес конструкции, а на улице Луганской оторвалась боковая защита и упало дерево.

Зинкевич также сообщил, что в результате непогоды обесточены 67 линий электропередач, без света остались 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области.

Напомним, 24 сентября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.