Непогода на Львовщине: разбитые остановки, поваленные деревья и отключение электроэнергии (фото, видео)

11:58, 24 сентября 2018
513
0

Без света остались почти 180 населенных пунктов.

Ветер во Львове валил деревья / www.facebook.com/igor.zinkevych
Ветер во Львове валил деревья / www.facebook.com/igor.zinkevych

Из-за непогоды 24 сентября в Львовской области 179 населенных пунктов остались без электроэнергии. Во Львове сильный ветер крушил остановки и повалил деревья.

В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)

Об этом в Facebook сообщил депутат львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Так, на остановке в Рясное 1 ветер снес конструкции, а на улице Луганской оторвалась боковая защита и упало дерево.

Зинкевич также сообщил, что в результате непогоды обесточены 67 линий электропередач, без света остались 179 населенных пунктов полностью и 60 частично во всех районах области.

Напомним, 24 сентября по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индии 22 человека погибли из-за сильных дождей В Индии 22 человека погибли из-за сильных дождей
В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии В Украине бушует непогода: более 200 населенных пунктов остались без электроэнергии
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах будет прохладно (карта) В Украине сегодня пройдут дожди, во всех регионах будет прохладно (карта)
В Киеве завтра похолодает, пройдет дождь В Киеве завтра похолодает, пройдет дождь
Погода на 25 сентября: всю Украину накроют дожди (видеопрогноз) Погода на 25 сентября: всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
96 %
760 мм
2.7 м/с
52 %
Лента новостей