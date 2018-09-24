Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление (карта)
Первую половину недели Украину будут заливать дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине пройдут дожди, в пятницу ожидается потепление, а на выходных снова похолодает.
В Украине объявили штормовое предупреждение
В понедельник в Украине местами пройдут дожди. На юге до +28°, в остальных регионах до +12°...+21°.
Во вторник, 25 сентября, в Украине также ожидаются осадки, во всех региона похолодает. На востоке до +18°.
В среду, 26 сентября, без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +17°. В остальных регионах до +15°.
В четверг в Украине облачно с прояснениями. Ночью по стране +4°…+8°, днем на западе до +21°.
В пятницу будет солнечно, во всех областях потеплеет. На западе до +24°, в остальных регионах до +23°.
29 и 30 сентября в Украине местами пройдут дожди, ожидается похолодание. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +2°, на остальной территории +4°…+11°. Днем температура по стране +12°...+23°. В воскресенье ночью на западе до 0°, днем в Украине от +18° до +21°.
Народный прогноз
24 сентября - Феодоры преподобной. И бабье лето не всегда до Феодоры дотянет. На Феодора любое лето заканчивается, осень начинается. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота) зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Федора - замочи хвост (мокро, дождь). 25 сентября - день Артемона. Существовало поверье, что змеи с этого дня перебираются из полей в леса и уходят под землю.
26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Третья встреча осени. Гуси домашние держат клювы в перьях - перед заморозками. Сырое лето, а теплая осень - длинной будет зима. Бабье лето ненастное - осень сухая. 28 сентября - день Никиты Гусятника, Никиты Репореза. Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.
29 сентября - Евфимии, мученицы. Если ива рано утром покрывается инеем - значит, зима будет лютой, морозной. Тоже самое предсказывает и поздний листопад. 30 сентября - Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Утром этого дня всем женщинам следовало хорошо выплакаться, чтобы легче стало на душе не только себе, но и всем близким.
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Погода в Украине
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Винница+11°... +4°
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Днепр+13°... +5°
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Донецк+17°... +4°
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Житомир+11°... +3°
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Запорожье+15°... +5°
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Ивано-Франковск+12°... +2°
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Киев+12°... +3°
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Кировоград+11°... +3°
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Луганск+16°... +6°
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Луцк+11°... +2°
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Львов+10°... +1°
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Николаев+14°... +6°
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Одесса+15°... +4°
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Полтава+12°... +4°
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Ровно+11°... +1°
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Симферополь+19°... +5°
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Сумы+11°... +3°
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Тернополь+10°... +2°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+15°... +5°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+13°... +2°
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Чернигов+12°... +3°
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Черновцы+12°... +5°