Север Индии пострадал от мощного наводнения
Наводнение было вызвано проливными дождями.
Штат Химачал-Прадеш на севере Индии пострадал от мощного наводнения, вызванного проливными дождями.
В результате схода оползня на Филиппинах погибли восемь человек
25 человек не могут выбраться из города Куллу. Местные власти обещали прислать за ними вертолет и эвакуировать всех оказавшихся в беде людей, сообщает Euronews.
Каждый год в Индии жертвами наводнений и оползней во время сезона муссонных дождей становятся десятки человек.
Напомним, во время внезапного наводнения, вызванного ливнем, в городе Константина на северо-востоке Алжира погибли три человека.
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