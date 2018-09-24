Север Индии пострадал от мощного наводнения

10:45, 24 сентября 2018
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Наводнение было вызвано проливными дождями.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Штат Химачал-Прадеш на севере Индии пострадал от мощного наводнения, вызванного проливными дождями.

В результате схода оползня на Филиппинах погибли восемь человек

25 человек не могут выбраться из города Куллу. Местные власти обещали прислать за ними вертолет и эвакуировать всех оказавшихся в беде людей, сообщает Euronews.

Каждый год в Индии жертвами наводнений и оползней во время сезона муссонных дождей становятся десятки человек.

Напомним, во время внезапного наводнения, вызванного ливнем, в городе Константина на северо-востоке Алжира погибли три человека.

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