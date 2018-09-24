Удивит теплом: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь (видео)
В октябре в Украине воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней.
По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года удивит теплом. Второй месяц осени начнется с рекордных +25ºС. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени.
Об этом сообщает "Метеопрог".
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Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит.
Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.
Как сообщал УНИАН, в понедельник Украину накроют ливни со шквальным ветром.
Погода в Украине
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Винница+11°... +4°
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Днепр+13°... +5°
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Донецк+17°... +4°
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Житомир+11°... +3°
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Запорожье+15°... +5°
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Ивано-Франковск+12°... +2°
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Киев+12°... +3°
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Кировоград+11°... +3°
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Луганск+16°... +6°
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Луцк+11°... +2°
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Львов+10°... +1°
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Николаев+14°... +6°
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Одесса+15°... +4°
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Полтава+12°... +4°
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Ровно+11°... +1°
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Симферополь+19°... +5°
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Сумы+11°... +3°
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Тернополь+10°... +2°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+15°... +5°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+13°... +2°
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Чернигов+12°... +3°
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Черновцы+12°... +5°