Удивит теплом: синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь (видео)

09:44, 24 сентября 2018
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В октябре в Украине воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней.

Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры / flickr.com/photos/sofh
Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры / flickr.com/photos/sofh

По долгосрочным прогнозам европейских синоптиков погода в октябре 2018 года удивит теплом. Второй месяц осени начнется с рекордных +25ºС. В стране воцарится настоящее бабье лето с обилием солнечных дней. Хотя, утренний холод, напомнит о приходе осени.

Об этом сообщает "Метеопрог".

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Приятная и солнечная погода будет способствовать отдыху на свежем воздухе и рыбалке. А вот грибников октябрь-2018 разочарует. В связи с небольшим количеством осадков этой осенью, на обилие грибов в лесах рассчитывать не стоит.

Не весь октябрь будет теплым, уже с 15 по 20 число прогнозируется снижение температуры воздуха до +10ºС и ниже. Возможны осадки дождя с мокрым снегом. В последних числах месяца не исключены такие явления как сильный ветер и бури.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Украину накроют ливни со шквальным ветром.

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