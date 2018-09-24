В Украине объявили штормовое предупреждение

09:40, 24 сентября 2018
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Местами порывы ветра будут достигать 25-28 м/сек.

По всей Украине ожидается сильный ветер / УНИАН
По всей Украине ожидается сильный ветер / УНИАН

Сегодня, 24 сентября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)

Местами пройдут сильные дожди. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 24 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/сек, в западных областях 25-28 м/сек; в стране, кроме востока, местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, в Чехии 140 тысяч домов были обесточены из-за сильного штормового ветра. На территории страны было объявлено экстренное предупреждение.

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