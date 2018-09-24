В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°

08:30, 24 сентября 2018
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В столице сегодня ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.

В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 7,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:59.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 сентября, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

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