В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +15°
В столице сегодня ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 сентября в Киеве без осадков, температура до +15°.
В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 7,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:59.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 24 сентября, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+11°... +4°
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Днепр+13°... +5°
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Донецк+17°... +4°
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Житомир+11°... +3°
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Запорожье+15°... +5°
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Ивано-Франковск+12°... +2°
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Киев+12°... +3°
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Кировоград+11°... +3°
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Луганск+16°... +6°
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Луцк+11°... +2°
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Львов+10°... +1°
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Николаев+14°... +6°
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Одесса+15°... +4°
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Полтава+12°... +4°
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Ровно+11°... +1°
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Симферополь+19°... +5°
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Сумы+11°... +3°
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Тернополь+10°... +2°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+15°... +5°
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Хмельницкий+10°... +3°
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Черкассы+13°... +2°
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Чернигов+12°... +3°
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Черновцы+12°... +5°
Виргиния, США
+ 19 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 96 %
Давление: 760 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 52 %
Восход: 06:59
Закат 19:02
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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