В Украине сегодня будет прохладно и дождливо (карта)

08:09, 24 сентября 2018
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Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 24 сентября, в Украине пройдут дожди, температура до +23°.

На востоке без осадков, температура до +21°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +23°.

В северных областях ливни. Температура до +17°. В центре также ожидаются осадки, температура до +23°.

Прогноз на 24 сентября / УНИАН
Прогноз на 24 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 сентября - Феодоры преподобной. На Феодору любое лето заканчивается, осень начинается. Осенняя Феодора подол подтягивает (от болота), а зимняя (12 января) платком лицо закрывает (от холода). Феодора - замочи хвост (мокро, дождь).

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