Штормовой ветер обесточил 140 тысяч домов в Чехии
На территории Чехии было объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать до 06:00 понедельника, 24 сентября.
В Чехии 140 тысяч зданий были обесточены из-за сильного штормового ветра.
Об этом сообщила представитель национальной компании-распределителя электроэнергии "Чешские энергетические предприятия" Соня Голингерова, пишет РБК со ссылкой на Zpravy.
По ее словам, аварии произошли на более 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. Она добавила, что самая сложная ситуация наблюдается в городе Раковник, который находится в 50 км от Праги. Голингерова рассказала, что там из-за падение деревьев и сильного ветра упали шесть высоковольтных башен. Она добавила, что некоторые из них рухнули на кабели и порвали их.
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Как отмечается портал, сбои в подаче электричества происходили в нескольких регионах страны. Так, 20 тыс. домохозяйств остались без света в регионе Южная Богемия. Там было зафиксировано 15 сбоев на высоковольтных линиях передач.
По данным Чешского гидрометеорологического института, порывы ветра могут достигать от 72 км/ч до 90 км/ч, что соответствует сильному шторму. В горах они могут достигнуть скорости 126 км/ч, что эквивалентно по силе торнадо. Метеорологи предупредили, что из-за сильного ветра могут упасть деревья, он может срывать крыши домов.
На территории Чехии было объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать до 06:00 понедельника, 24 сентября (07:00 по киевскому времени).
#Fabienne Stodůlky právě teď pic.twitter.com/Cq8TCKxCda— Mirka Gašparová (@MGasparka) September 23, 2018
Как сообщает Info.Cz в некоторых частях страны ветер ломал деревья. Также из-за шторма были зафиксированы сбои в работе железной дороги в связи с опасностью падения деревьев на железнодорожное полотно. В Праге из-за сильных дождей задерживались трамваи из-за затопления рельсов.
Ранее УНИАН сообщал, что в понедельник, 24 сентября по всей территории Украины ожидаются ветер и дожди.
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