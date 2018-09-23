В Баку произошло извержение второго по величине в мире грязевого вулкана (видео)

17:01, 23 сентября 2018
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Высота пламени достигает 200-300 м, кроме этого вокруг вулкана наблюдаются трещины почвы глубиной до 40 м.

На территории Гарадагском района Баку cегодня утром было зарегистрировано извержение второго по величине в мире грязевого вулкана Отман Боздаг.

Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, отмечает «112 Украина».

По информации ведомства, извержение началось в 08:53 утра в воскресенье. Через час, в 9:59, было зарегистрировано второе извержение, которое продолжается до сих пор. Высота пламени достигает 200-300 м. Кроме этого, в данном районе наблюдаются трещины почвы глубиной до 40 м.

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Директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Джейхун Пашаев заявил, что на вулкане Отман Боздаг произошла эрозия почвы.

Отман Боздаг, расположенный в 60 км от Баку между поселками Сангачал и Гобустан, в последний раз «просыпался» 6 февраля 2017 года после 50-летней спячки (предыдущее извержение было зарегистрировано в 1965 году).

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