В Баку произошло извержение второго по величине в мире грязевого вулкана (видео)
Высота пламени достигает 200-300 м, кроме этого вокруг вулкана наблюдаются трещины почвы глубиной до 40 м.
На территории Гарадагском района Баку cегодня утром было зарегистрировано извержение второго по величине в мире грязевого вулкана Отман Боздаг.
Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, отмечает «112 Украина».
По информации ведомства, извержение началось в 08:53 утра в воскресенье. Через час, в 9:59, было зарегистрировано второе извержение, которое продолжается до сих пор. Высота пламени достигает 200-300 м. Кроме этого, в данном районе наблюдаются трещины почвы глубиной до 40 м.
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Директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Джейхун Пашаев заявил, что на вулкане Отман Боздаг произошла эрозия почвы.
Отман Боздаг, расположенный в 60 км от Баку между поселками Сангачал и Гобустан, в последний раз «просыпался» 6 февраля 2017 года после 50-летней спячки (предыдущее извержение было зарегистрировано в 1965 году).
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