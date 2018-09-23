В понедельник Украину накроют ливни со шквальным ветром
В западных областях следует ожидать порывов ветра в 25-28 м/с.
24 сентября по всей территории Украины ожидаются ветер и дожди.
Как сообщается в предупреждении Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на Правобережье, днем в Украине следует ожидать порывов ветра 15-20 м/с, в западных областях - 25-28 м/сек.
Следующая неделя начнется в Украине с дождей и штормового ветра
Ночью в западной части, днем по всей Украине, кроме юго-востока - местами сильные дожди.
Как сообщал УНИАН, уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное понижение температуры и первые заморозки.
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