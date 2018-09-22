Завтра в Украине наступит похолодание и польют дожди (карта)
В центральных областях Украины, а также на юге, севере и востоке в воскресенье будут лить дожди, при этом на востоке и юге прогнозируются грозы.
Погода в Украине в воскресенье, 23 сентября, будет дождливой в большинстве областей. При этом почти на всей территории страны, кроме восточных регионов, ожидается похолодание.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Так, облачная с прояснениями погода ожидается только в некоторых областях Западной Украины: на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Буковине, и Тернопольщине. В других областях запада прогнозируются дожди. При этом во всех населенных пунктах этого региона ожидается похолодание до +16+18 градусов.
В центральных областях Украины, а также на юге, севере и востоке в воскресенье будут лить дожди, при этом на востоке и юге прогнозируются грозы.
Относительно температуры воздуха, то она станет прохладнее в центральных и северных регионах. Так, ожидается +15+18 градусов.
Одновременно на востоке и юге Украины будет еще достаточно тепло. Дневная температура повтря составит от +20 до +28 градусов.
Следующая неделя начнется в Украине с дождей и штормового ветра
Прогноз погоды на воскресенье, 23 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +20...+22
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +18...+20
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +26...+28
Харьков – +21...+23
Киев – +15...+17
Погода в Украине
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Винница+17°... +11°
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Днепр+16°... +8°
-
Донецк+30°... +4°
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Житомир+18°... +11°
-
Запорожье+16°... +8°
-
Ивано-Франковск+20°... +8°
-
Киев+17°... +10°
-
Кировоград+19°... +8°
-
Луганск+28°... +5°
-
Луцк+18°... +10°
-
Львов+18°... +9°
-
Николаев+17°... +11°
-
Одесса+20°... +10°
-
Полтава+17°... +8°
-
Ровно+18°... +10°
-
Симферополь+26°... +10°
-
Сумы+16°... +5°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+16°... +5°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+18°... +10°
-
Черкассы+18°... +8°
-
Чернигов+17°... +8°
-
Черновцы+20°... +12°