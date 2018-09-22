Завтра в Украине наступит похолодание и польют дожди (карта)

В центральных областях Украины, а также на юге, севере и востоке в воскресенье будут лить дожди, при этом на востоке и юге прогнозируются грозы.

Прогноз погоды на 23 сентября / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 23 сентября, будет дождливой в большинстве областей. При этом почти на всей территории страны, кроме восточных регионов, ожидается похолодание.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, облачная с прояснениями погода ожидается только в некоторых областях Западной Украины: на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Буковине, и Тернопольщине. В других областях запада прогнозируются дожди. При этом во всех населенных пунктах этого региона ожидается похолодание до +16+18 градусов.

В центральных областях Украины, а также на юге, севере и востоке в воскресенье будут лить дожди, при этом на востоке и юге прогнозируются грозы.

Относительно температуры воздуха, то она станет прохладнее в центральных и северных регионах. Так, ожидается +15+18 градусов.

Одновременно на востоке и юге Украины будет еще достаточно тепло. Дневная температура повтря составит от +20 до +28 градусов.

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Прогноз погоды на воскресенье, 23 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +20...+22

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +18...+20

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +26...+28

Харьков – +21...+23

Киев – +15...+17