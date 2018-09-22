Сильный ветер, дождь, местами снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине
Ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 12-18° и дожди.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине с 23 сентября.
По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра 15-22 м/сек.
Следующая неделя начнется в Украине с дождей и штормового ветра
Сегодня в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; в Украине ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 12-18°.
23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.
На Киевщине 23-24 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11°, днем до 12-17°.
Как сообщал УНИАН, по данным синоптика, уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное понижение температуры и первые заморозки.
Погода в Украине
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Винница+17°... +11°
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Днепр+16°... +8°
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Донецк+30°... +4°
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Житомир+18°... +11°
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Запорожье+16°... +8°
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Ивано-Франковск+20°... +8°
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Киев+17°... +10°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+28°... +5°
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Луцк+18°... +10°
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Львов+18°... +9°
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Николаев+17°... +11°
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Одесса+20°... +10°
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Полтава+17°... +8°
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Ровно+18°... +10°
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Симферополь+26°... +10°
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Сумы+16°... +5°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+16°... +5°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+18°... +10°
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Черкассы+18°... +8°
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Чернигов+17°... +8°
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Черновцы+20°... +12°