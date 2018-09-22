Сильный ветер, дождь, местами снег: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 12-18° и дожди.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине / фото УНИАН

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине с 23 сентября.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем в западных областях, а 23-24 сентября в Украине ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, местами с грозами, усиление ветра 15-22 м/сек.

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Сегодня в Карпатском регионе, 23 сентября в северной части страны местами сильные дожди; в Украине ожидается значительное снижение температуры ночью до 6-12°, днем до 12-18°.

23-24 сентября на высокогорье Карпат дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.

На Киевщине 23-24 сентября также ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (ночью 23 сентября местами сильные дожди, грозы), усиление ветра 15-20 м/с; значительное снижение температуры ночью до 6-11°, днем до 12-17°.

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика, уже после первой недели октября украинцев ожидает значительное понижение температуры и первые заморозки.