Сильные дожди привели к наводнениям и оползням в Таиланде

11:41, 20 сентября 2018
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Два человека погибли.

В Таиланде дожди привели к оползням / twitter.com/OneChiangmai
В Таиланде дожди привели к оползням / twitter.com/OneChiangmai

Сильные дожди, которые прошли в северной провинции Таиланда Мэхонгсоне, привели к наводнениям и оползням.

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Из-за разгула стихии два человека погибли, семь пропали без вести. Также дожди повредили более 10 домов, сообщает Floodlist.

В то же время в Департаменте по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий отмечают, что с последствиями наводнений все еще сталкиваются пять провинций, которые пострадали от сильных дождей с августа 2018 года. Ожидается, что в ближайшие дни побережья Таиланда достигнет тайфун "Мангхут".

Напомним, количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.

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