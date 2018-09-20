Число жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 35 человек

10:45, 20 сентября 2018
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На два штата за время шторма выпал рекордный метр воды.

Последствия урагана "Флоренс" / REUTERS
Последствия урагана "Флоренс" / REUTERS

В результате урагана "Флоренс", который ударил по побережью американских штатов Северная и Южная Каролина, погибли 35 человек.

В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)

Людей, которых эвакуировали из-за стихии, предостерегают от возвращения домой до ликвидации последствий шторма, сообщает "Радио Свобода".

На два штата за время шторма выпал рекордный метр воды. Уилмингтон с населением в 120 тысяч жителей оказался под водой. Спасатели эвакуировали людей и пытались доставить продукты и воду тем, кто остался.

Напомним, с середины июля 2018 года в Лаосе 55 человек погибли, еще 100 пропали без вести из-за тропических штормов.

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