В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

09:40, 20 сентября 2018
19
0

Пожарная опасность сохранится в течение 20-21 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 20-21 сентября во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20-21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Бури и заморозки: синоптик дал прогноз погоды в Украине на октябрь Бури и заморозки: синоптик дал прогноз погоды в Украине на октябрь
В результате схода оползня на Филиппинах погибли восемь человек В результате схода оползня на Филиппинах погибли восемь человек
В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков В Киеве сегодня температура до +27°, без осадков
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°
У берегов Мексики произошло мощное землетрясение У берегов Мексики произошло мощное землетрясение
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
Жертвами шторма "Али" в Ирландии и Великобритании стали два человека (видео) Жертвами шторма "Али" в Ирландии и Великобритании стали два человека (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
82 %
759 мм
5.9 м/с
21 %
Лента новостей