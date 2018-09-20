В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня

Пожарная опасность сохранится в течение 20-21 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 20-21 сентября во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"20-21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской, Закарпатской, Винницкой, Житомирской, Черниговской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.