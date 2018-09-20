В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +26°

Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.

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