В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

08:07, 20 сентября 2018
70
0

На востоке до +28°.

В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort
В Украине сегодня без осадков / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +26°.

Прогноз на 20 сентября / УНИАН
Прогноз на 20 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - быть зиме холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Во время внезапного наводнения в Алжире погибли три человека Во время внезапного наводнения в Алжире погибли три человека
Похолодание и мокрый снег: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Похолодание и мокрый снег: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Следующая неделя начнется в Украине с дождей и штормового ветра Следующая неделя начнется в Украине с дождей и штормового ветра
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +27° В Киеве завтра без осадков, температура до +27°
У берегов Мексики произошло мощное землетрясение У берегов Мексики произошло мощное землетрясение
Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
82 %
759 мм
5.9 м/с
21 %
Лента новостей