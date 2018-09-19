В Киеве завтра без осадков, температура +26°

17:00, 19 сентября 2018
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Завтра в столице будет тепло.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Киеве без осадков, температура до +26°.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +18°. Ветер западный, до 2,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 19:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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