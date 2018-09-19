Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз)

16:30, 19 сентября 2018
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В Украине немного потеплеет.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН
Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.

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На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +26°.

Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - быть зиме холодной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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