Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз)
В Украине немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Украине без осадков, на востоке до +28°.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
На востоке без осадков, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +26°.
Согласно народному прогнозу, 20 сентября - Созонта, мученика. В народном календаре 20 сентября - Луковый день. Везде начинается уборка лука и льна. Многие одежок на луковицах - быть зиме холодной.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 20 сентября
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +12°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+29°... +14°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +12°
-
Луганск+29°... +11°
-
Луцк+27°... +11°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+27°... +13°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+28°... +14°
-
Ровно+28°... +11°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+28°... +12°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+28°... +14°
-
Хмельницкий+27°... +12°
-
Черкассы+27°... +12°
-
Чернигов+28°... +12°
-
Черновцы+27°... +12°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 81 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:55
Закат 19:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей