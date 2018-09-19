Шторм "Али": в Ирландии погибла женщина (видео)

15:37, 19 сентября 2018
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Порывы ветра превышают 140 км/ч.

Шторм "Али" принес в Шотландию молнии / twitter.com/EdgingtonNick
Шторм "Али" принес в Шотландию молнии / twitter.com/EdgingtonNick

Сильный ветер, вызванный штормом "Али", в городе Кладдадафф (Ирландия) снес со скалы фургон, в результате погибла 50-летняя женщина.

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Из-за шторма более 80 тысяч домов в Ирландии и Северной Ирландии остались без электроэнергии. Предупреждение об опасности также действует в Шотландии и на севере Англии, сообщает BBC.

Ожидается, что "Али" приведет к повреждениям зданий, нарушению движения транспорта и отключению электроэнергии. В Северной Ирландии порывы ветра уже превышают 140 км/ч.

Напомним, число погибших в результате удара тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 81 человека. 

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