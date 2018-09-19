В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)

14:26, 19 сентября 2018
29
0

Одна семья 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.

Люди спасаются от наводнения после урагана "Флоренс" / REUTERS
Люди спасаются от наводнения после урагана "Флоренс" / REUTERS

В США во время разгула урагана "Флоренс" многие люди оказались в ловушках, пытаясь спастись от стихии. Сейчас им помогают спасатели и волонтеры.

В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов

Так, на вертолете освободили мужчину и его собаку. Наводнение застало их на дороге - сначала американец пытался спастись на крыше автомобиля, но впоследствии с собакой взобрался на соседнее здание, где и дождался помощи, говорится в сюжете ТСН.

А волонтеры помогли семье, которая 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.

Напомним, количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Жертвами шторма "Али" в Ирландии и Великобритании стали два человека (видео) Жертвами шторма "Али" в Ирландии и Великобритании стали два человека (видео)
В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня В Украине сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта) В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)
Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз)
В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео) В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)
В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
81 %
755 мм
3.0 м/с
8 %
Лента новостей