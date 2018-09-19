В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)

Одна семья 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.

Люди спасаются от наводнения после урагана "Флоренс" / REUTERS

В США во время разгула урагана "Флоренс" многие люди оказались в ловушках, пытаясь спастись от стихии. Сейчас им помогают спасатели и волонтеры.

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Так, на вертолете освободили мужчину и его собаку. Наводнение застало их на дороге - сначала американец пытался спастись на крыше автомобиля, но впоследствии с собакой взобрался на соседнее здание, где и дождался помощи, говорится в сюжете ТСН.

А волонтеры помогли семье, которая 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.

Напомним, количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.