В США освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс" (видео)
Одна семья 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.
В США во время разгула урагана "Флоренс" многие люди оказались в ловушках, пытаясь спастись от стихии. Сейчас им помогают спасатели и волонтеры.
В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов
Так, на вертолете освободили мужчину и его собаку. Наводнение застало их на дороге - сначала американец пытался спастись на крыше автомобиля, но впоследствии с собакой взобрался на соседнее здание, где и дождался помощи, говорится в сюжете ТСН.
А волонтеры помогли семье, которая 4 часа спасалась от высокой воды, цепляясь за деревья.
В США массово освобождают людей, которые попали в ловушки после урагана "Флоренс"
Напомним, количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +12°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+29°... +14°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+27°... +13°
-
Кировоград+28°... +12°
-
Луганск+29°... +11°
-
Луцк+27°... +11°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+27°... +13°
-
Одесса+28°... +12°
-
Полтава+28°... +14°
-
Ровно+28°... +11°
-
Симферополь+27°... +15°
-
Сумы+28°... +12°
-
Тернополь+27°... +11°
-
Харьков+28°... +13°
-
Херсон+28°... +14°
-
Хмельницкий+27°... +12°
-
Черкассы+27°... +12°
-
Чернигов+28°... +12°
-
Черновцы+27°... +12°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 81 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:55
Закат 19:10
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей