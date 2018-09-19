Больше 80 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Мангхут"
Спасатели говорят, что число погибших может увеличиться.
Число погибших в результате удара тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 81 человека. Эта цифра может увеличиться, так как спасатели добрались до места, где произошел сход оползня: здесь пропали десятки людей.
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Тайфун, который обрушился на Филиппины в прошлые выходные, накрыл фермерские поля на севере страны, разрушил много домов, сообщает philstar.com.
По предварительным данным, ущерб, причиненный тайфуном "Мангхут", оценивается примерно в 259 млн долларов. Это самый мощный с 2013 года тайфун на Филиппинах.
Ранее сообщалось о 66 погибших.
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