В Никарагуа произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 19 сентября, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 13 км на юго-восток от населенного пункта Коринта в департаменте Чинандега. Очаг землетрясения залегал на глубине 127,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.