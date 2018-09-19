В Никарагуа произошло мощное землетрясение

11:47, 19 сентября 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 19 сентября, в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Число жертв землетрясения в Японии возросло до 42 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 13 км на юго-восток от населенного пункта Коринта в департаменте Чинандега. Очаг землетрясения залегал на глубине 127,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, 28 человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 сентября.

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