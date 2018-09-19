В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов

10:40, 19 сентября 2018
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Сто человек числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

С середины июля 2018 года в Лаосе 55 человек погибли, еще 100 пропали без вести из-за тропических штормов.

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Тропические штормы "Сон-Тинх" и "Бебинка" привели к сильным ливням во многих районах Лаоса, вызвав наводнения и оползни. В результате пострадали 113,5 тыс. семей из 2409 деревень по всей стране, передает Синьхуа со ссылкой на правительство страны.

Наводнения уничтожили более 1700 зданий, 301 школу, 35 медицинских учреждений, 35 дорог, 915 опор ЛЭП и 52 моста. Штормы также привели к прорыву плотины в провинции Аттапы 23 июля, в результате которого 40 человек погибли, еще 97 пропали без вести.

Напомним, количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.

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