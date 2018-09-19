Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность сохранится до 21 сентября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"19-21 сентября в восточных, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской, Закарпатской, большинстве районов Житомирской, Сумской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.