В Киеве сегодня будет солнечно, температура днем до +25°

08:30, 19 сентября 2018
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Вечером в столице до +18°.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua
В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:37, а зайдет в 19:06.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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