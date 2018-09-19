В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до +27° (карта)

08:08, 19 сентября 2018
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Сегодня в Украине будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.

Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.

Прогноз на 19 сентября / УНИАН
Прогноз на 19 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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