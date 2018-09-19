В Украине сегодня без осадков, на востоке температура до +27° (карта)
Сегодня в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +14°
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Днепр+27°... +13°
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Донецк+29°... +12°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+27°... +14°
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Ивано-Франковск+27°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+28°... +12°
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Луцк+27°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+27°... +13°
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Одесса+28°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+28°... +11°
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Симферополь+26°... +15°
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Сумы+27°... +12°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+27°... +13°
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Херсон+28°... +14°
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Хмельницкий+27°... +11°
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Черкассы+27°... +12°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+26°... +11°