В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в столице будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.
Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3,4 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:06.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +12°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+26°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+24°... +10°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+27°... +13°
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Одесса+24°... +11°
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Полтава+25°... +13°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+26°... +12°
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Сумы+26°... +11°
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Тернополь+26°... +11°
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Харьков+25°... +12°
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Херсон+27°... +13°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 8 %
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