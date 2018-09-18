В Киеве завтра без осадков, температура до +25°

Завтра в столице будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / sunny7.ua

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 сентября, в Киеве без осадков, температура до +25°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер западный и юго-западный, до 3,4 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:37, а зайдет в 19:06.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.

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