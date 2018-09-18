В Украине завтра будет тепло и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 18 сентября 2018
94
0

На востоке температура до +27°.

Завтра в Украине будет тепло / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине будет тепло / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°

На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура +26° В Киеве завтра без осадков, температура +26°
Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз) Завтра в Украине будет солнечно, температура до +28° (видеопрогноз)
В Никарагуа произошло мощное землетрясение В Никарагуа произошло мощное землетрясение
В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
В Китае ураган перевернул надувной замок вместе с детьми (видео) В Китае ураган перевернул надувной замок вместе с детьми (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
82 %
750 мм
5.2 м/с
8 %
Лента новостей