В Украине завтра будет тепло и солнечно (видеопрогноз)
На востоке температура до +27°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине без осадков, на востоке до +27°.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
На востоке без осадков, температура до +27°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура до +27°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +12°
-
Днепр+25°... +12°
-
Донецк+26°... +9°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+26°... +10°
-
Луганск+24°... +10°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+25°... +11°
-
Николаев+27°... +13°
-
Одесса+24°... +11°
-
Полтава+25°... +13°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+26°... +12°
-
Сумы+26°... +11°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+25°... +12°
-
Херсон+27°... +13°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+26°... +11°
-
Чернигов+27°... +11°
-
Черновцы+27°... +12°