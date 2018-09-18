В Китае ураган перевернул надувной замок вместе с детьми (видео)
Пострадали три человека.
Во время разгула тайфуна "Мангхут" в китайской провинции Хунань сильный ветер повалил надувной детский батут.
Четыре человека погибли в результате тайфуна "Мангхут" на юге Китая
В результате несчастного случае пострадали три человека: двое детей и взрослая женщина. Дети получили легкие травмы, а женщина была госпитализирована с серьезными ушибами ног, сообщает Daily Mail.
Напомним, вечером 16 сентября супертайфун "Мангхут" вышел на сушу в районе города Цзянмэнь в южно-китайской провинции Гуандун, скорость ветра достигала 162 км/ч.
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