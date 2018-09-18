Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает
До 22 сентября в Украине будет тепло и без осадков.
В это воскресенье, 23 сентября, в Киеве ожидается резкое изменение погоды - дожди и существенное похолодание.
В Украине сегодня будет солнечно, температура до +25° (карта)
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"До воскресенья в столице сухо, солнечно и тепло, завтра +23 градуса, а потом и до +26, +27 градусов доберемся", - пишет она.
По словам Диденко, в Украине завтра и в ближайшие дни ожидается погода без осадков с температурой воздуха +23...+28 градусов. 22 сентября дожди с похолоданием придут на запад, а затем распространятся на большую часть Украины.
Напомним, 18 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +12°
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Днепр+25°... +12°
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Донецк+26°... +9°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+26°... +13°
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Ивано-Франковск+27°... +10°
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Киев+26°... +13°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+24°... +10°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+25°... +11°
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Николаев+27°... +13°
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Одесса+24°... +11°
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Полтава+25°... +13°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+26°... +12°
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Сумы+26°... +11°
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Тернополь+26°... +11°
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