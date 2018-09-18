Синоптик рассказала, когда в Киеве сильно похолодает

15:13, 18 сентября 2018
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До 22 сентября в Украине будет тепло и без осадков.

В воскресенье в Киеве похолодает / Фото: Алексей Лымаренко
В воскресенье в Киеве похолодает / Фото: Алексей Лымаренко

В это воскресенье, 23 сентября, в Киеве ожидается резкое изменение погоды - дожди и существенное похолодание.

В Украине сегодня будет солнечно, температура до +25° (карта)

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"До воскресенья в столице сухо, солнечно и тепло, завтра +23 градуса, а потом и до +26, +27 градусов доберемся", - пишет она.

По словам Диденко, в Украине завтра и в ближайшие дни ожидается погода без осадков с температурой воздуха +23...+28 градусов. 22 сентября дожди с похолоданием придут на запад, а затем распространятся на большую часть Украины.

Напомним, 18 сентября в Киеве без осадков, температура до +23°.

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