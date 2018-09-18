Число жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30 человек

В реках значительно повысился уровень воды, что может привести к наводнениям.

Северная Каролина страдает от наводнений / REUTERS

Количество погибших в результате урагана "Флоренс" в США возросло до 31 человека, в частности, в Северной Каролине погибли 24 человек.

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Губернатор штата Рой Купер заявил, что "Флоренс" все еще представлет опасность, поскольку в реках значительно повысился уровень воды, что может привести к наводнениям, сообщает BBC.

Многие районы Северной Каролины пострадали от затоплений. По предварительным данным, ураган нанес ущерб на 17-22 млрд долларов.

В городе Уилмингтон около 400 человек пришлось спасать от наводнений, большая часть города осталась без электричества. Сейчас в населенный пункт отправляют грузовики с помощью, однако власти опасаются затопления дорог, что может отрезать город от всего штата.

Напомним, жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.