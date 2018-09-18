Четыре человека погибли в результате тайфуна "Мангхут" на юге Китая

12:55, 18 сентября 2018
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Тайфун обрушился на побережье провинции Гуандун 16 сентября.

Последствия тайфуна "Мангхут" в Китае / REUTERS
Последствия тайфуна "Мангхут" в Китае / REUTERS

Четыре человека погибли в китайской провинции Гуандун в результате супертайфуна "Мангхут".

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Тайфун обрушился на побережье провинции Гуандун 16 сентября в районе города Цзянмэнь, скорость ветра в этот момент достигала 162 км в час, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Три человека погибли под упавшими деревьями в городе Гуанчжоу, еще один погиб в результате обрушения строительной конструкции в городе Дунгуань.

Напомним, Жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали 66 человек, еще 52 человека пропали без вести.

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