В результате наводнений в Нигерии погибли более 100 человек (видео)

11:46, 18 сентября 2018
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От наводнений пострадали 12 штатов.

Последствия наводнения в Нигерии / REUTERS
Последствия наводнения в Нигерии / REUTERS

Жертвами наводнений, вызванных выходом из берегов рек Нигер и Бенуэ в Нигерии, стали более 100 человек.

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Наводнения в стране продолжались две недели, больше всего пострадали сельские районы, сообщает BBC

Из-за наводнений эвакуировали тысячи людей. В штате Нигер погибли более 40 человек, всего от стихии пострадали 12 штатов. 

Власти Нигерии рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения, поскольку в ближайшие дни наводнения могут продолжиться - ожидаются сильные дожди.

Напомним, тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.

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