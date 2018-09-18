В результате наводнений в Нигерии погибли более 100 человек (видео)
От наводнений пострадали 12 штатов.
Жертвами наводнений, вызванных выходом из берегов рек Нигер и Бенуэ в Нигерии, стали более 100 человек.
В США ураган Флоренс унес жизни пяти человек (фотогалерея, видео)
Наводнения в стране продолжались две недели, больше всего пострадали сельские районы, сообщает BBC.
Из-за наводнений эвакуировали тысячи людей. В штате Нигер погибли более 40 человек, всего от стихии пострадали 12 штатов.
Власти Нигерии рассматривают вопрос о введении чрезвычайного положения, поскольку в ближайшие дни наводнения могут продолжиться - ожидаются сильные дожди.
Напомним, тайфун "Мангхут" ударил по Гонконгу в воскресенье, 16 сентября, в результате пострадали 213 человек.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +12°
-
Днепр+25°... +12°
-
Донецк+26°... +9°
-
Житомир+25°... +12°
-
Запорожье+26°... +13°
-
Ивано-Франковск+27°... +10°
-
Киев+26°... +13°
-
Кировоград+26°... +10°
-
Луганск+24°... +10°
-
Луцк+26°... +12°
-
Львов+25°... +11°
-
Николаев+27°... +13°
-
Одесса+24°... +11°
-
Полтава+25°... +13°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+26°... +12°
-
Сумы+26°... +11°
-
Тернополь+26°... +11°
-
Харьков+25°... +12°
-
Херсон+27°... +13°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+26°... +11°
-
Чернигов+27°... +11°
-
Черновцы+27°... +12°
Виргиния, США
+ 21 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 82 %
Давление: 750 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:54
Закат 19:11
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей